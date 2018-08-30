Diyarbekirspor’dan tarihi mekanlara ziyaret

Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti. Teknik heyet, futbolcular ve bazı yöneticilerin yer aldığı ziyaret, oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

27 Mayıs 639 tarihinde gerçekleşen Diyarbakır’ın fethi sırasında şehit düşen sahabelerin mezarlarının bulunduğu Hz.Süleyman ve Şehit Sahabeler türbesini ziyaret eden yeşil kırmızılı kafile, duygulu anlar yaşadı. İslam tarihi ve kent için büyük önem taşıyan mekanda dua eden teknik heyet ve futbolcular, kısa bir gezi turundan sonra Seyrantepe tesislerinde idman yapmak üzere tarihi İçkale’den ayrıldı. Teknik heyet ve futbolcular, kadim kent Diyarbakır’ın tarihi mekanlarına duydukları hayranlığı dile getirerek fırsat buldukça kentin muazzam tarihi mekanlarını gezmeye devam edeceklerini vurguladı .