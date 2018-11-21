Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor'un deplasman başarısızlığı devam ediyor.

Geçen hafta Bursa'da Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek bu sezonun 5. yenilgisini alan Diyarbekirspor, zirve yarışının da gerisine düştü. Şuana kadar oynadığı 7 deplasman maçında 5 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan yeşil kırmızılı ekip, gol kısırı da yaşadı. Bu maçlarda sadece rakip fileleri 5 kez havalandıran Diyarbekirspor, kalesinde ise 11 gol gördü. Turgutluspor'a 3-0, Anagol 24 Erzincanspor'a 2-1, Cizrespor'a 1-0, Bayburt İl Özel İdare'ye 3-1 ve Karacabey Belediyespor'a 1-0'lık sonuçlarla mağlup olan yeşil kırmızılı ekip, Bucaspor'u 3-1 yenerek, Bağcılarsporla'da golsüz berabere kaldı.

Haftayı Karacabey Belediyespor'a yenilgisiyle kapatan Diyarbekirspor zirve yarışında rakiplerinin gerisine düştü. 29 puana sahip olan lig lideri Bayburt İl Özel İdarenin 7 puan gerisine düşen Diyarbekirspor, 23 puanlı üç takımlı Serik Belediyespor, Karacabey Belediyespor ve Kocaelispor'un de 1 puan gerisinde yer aldı. 22 puana sahip olan ve ligin beşinci sırasında yer alan Diyarbekirspor, 25 Kasım Pazar günü kendi sahasında 1461 Trabzon ile karşılaşacak.18 puana sahip olan 1461 Trabzonspor ile 8'nci sırada yer alıyor.

Diyarbekirspor'un 13 haftada oynadığı maçlarda elde ettiği sonuçlar şöyle:

"Diyarbekirspor-Gölcükspor: 2-1. Turgutluspor-Diyarbekirspor: 3-0. Diyarbekirspor-Halide Edip Adıvarspor: 3-0. Anagold 24 Erzincanspor-Diyarbekirspor: 2-1. Diyarbekirspor -Payasspor: 2-0. Bucaspor-Diyarbekirspor: 1-3. Diyarbekirspor-Serik Belediyespor: 2-1. Bağcılar Spor Kulübü-Diyarbekirspor: 0-0. Cizrespor-Diyarbekirspor: 1-0. Diyarbekirspor-Kocaelispor: 3-0. Bayburt İl Özel-Diyarbekirspor: 3-1. Diyarbekirspor-Çorum Belediyespor: 1-0. Karacabey Belediye-Diyarbekirspor: 1-0".