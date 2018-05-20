Diyarbekispor finale hazırlanıyor

Teknik Direktör Faruk Türk gözetiminde final maçı hazırlıklarını devam ettiren Diyarbekirspor’da tek hedef 2. Lig özlemine son vermek. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Faruk Türk, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarının çok iyi geçtiğini söyledi. Türk, futbolcuların moral ve motivasyonun çok yüksek olduğunu ve her şey yolunda gittiğini belirterek, “Tire 1922 Spor’u yenerek, adımızı finale yazdırdık. Diyarbakır’daki rövanş maçında sergilenen futbol ve elde edilen farklı sonuç, gücümüzü ortay koydu. Özellikle taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcu bütünleşmesinin en güzel örneğini bu karşılaşmada yaşadık. İstenilince elde edilemeyecek hiçbir şeyin olmadığını Yeni Diyarbakır Stadında gördük. Ayrıca takımın moralinin ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Çalışmalara tüm futbolcuların katıldığını vurgulayan Türk, “Hazırlıklara tüm oyuncularım iştirak ediyor. Kendisini iyi his etmeyen, hasta, sakat ve cezalı olan tüm futbolcularımız idmanlarda yer alıyor. Birlik ve bütünlük adınla kenetlenmiş durumdayız. İnşallah hedeflenen 2. Lige Ankara Demirspor maçında ulaşırız” şeklinde konuştu.