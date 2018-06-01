Doç. Dr. Atlı: "Her gün 12 bin insan sigaradan ölüyor"

Dr. Abdullah Atlı, dünyada her gün yaklaşık 12 bin insanın sigaradan öldüğünü söyledi.

Dr. Abdullah Atlı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Sigaranın dünyada en çok ölüme yol açan ve önlenebilir durumların başında geldiğini belirten Doç. Dr. Atlı, "Dünyada her gün yaklaşık 12 bin insan sigara içme ile ilgili bir nedenden dolayı ölüyor. Sigara kullanımı gerek doğrudan gerek pasif duman maruziyeti nedeniyle pek çok sağlık sorununa neden olarak ölüm riskini artırmaktadır. Türkiye’de erişkin nüfusun yaklaşık yarısı sigara içmektedir. Kadınlarda kullanma oranı yüzde 40 dolaylarında iken, erkeklerde bu oran yüzde 60’lara varmaktadır. Sigaraya başlama yaşı onlu yaşlara düşmüş olup, içmeyi ilk deneme ortalama yaşı 16 olarak bulunmuştur" dedi.

"Kısa süreli birkaç sigara bağımlı olma ihtimalini arttırıyor"

Kısa süreli birkaç sigaradan sonra bile bağımlı olma ihtimalinin arttığını vurgulayan Doç. Dr. Abdullah Atlı, şunları kaydetti:

"Sigaraya ulaşılma kolaylığı, fiyatının düşük oluşu, evde sigara kullananların olması, kötü yaşam olayları ve stres etkenleri kullanmayı artıran başlıca etkenlerdir. Günde üç sigaradan fazla sigara içenlerin yüzde 94’ünün uzun dönemde bağımlı oldukları saptanmaktadır. Bununla beraber sigara kullanımı esrar, eroin gibi daha farklı bağımlılıklara geçiş basamağı özelliği taşımaktadır. Çalışmalarda çoklu madde kullanımında en çok kullanılan maddenin de tütün olduğunu göstermektedir. Sigara bağımlılığı ile diğer madde bağımlılıkları benzerdir. Bu benzerlik tedavi için de geçerlidir. Tedavide amaç uzun erimde sigara kullanımının bırakılmasıdır. Tedavi sürecindeki önemli problemler ise yoksunluk belirtileriyle mücadele etmek, kilo alma ve dikkat dağınıklığı gibi sigara bırakma aşamasında oluşun geçici durumlarla ilgili bilgilendirme müdahale yöntemlerini belirlemek ve son olarak tekrar başlamayı önlemek için gerekli tedbirleri alma olarak sıralanabilir. Sigara bağımlılığı, psikiyatri başta olmak üzere bütün tıp dallarını ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her hekimin tedavi sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü de hekimlerin birlikte hareket edebilmesi, konuya verilen önemin topluma daha geniş bir zeminde yayılması için bir olanak sağlamaktadır. Sağlık örgütleri bu amaçla basın bildirileri gibi etkinlikler düzenlemektedir. Dünya Sağlık Örgütü ise 2018 yılı 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü temasını kalp hastalıkları olarak belirlemiştir."