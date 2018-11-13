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Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in kitabı 11 ülkede yayında

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.

Dr. Hakan Çoksüer'in hazırlanış biçimi ve içerisindeki kaynaklarla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan “Doğurganlık Beslenmesi ve annelik diyeti” kitabı İngilizce'ye çevrilerek 11 ülkede yayınlandı.


Dr. Hakan Çoksüer'in profesyonel bir ekiple hazırladığı “Doğurganlık beslenmesi ve annelik diyeti” kitabı hazırlanış biçimi ve içerisindeki kaynaklarla Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yoğun ilgi gören kitap İngilizce'ye çevrilerek ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Meksika, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkelerde raflardaki yerini alarak birçok okuyucuyla buluştu. Kitap, kadın ve erkek için çocukluktan itibaren kısırlıktan korunmak amacıyla, beslenme diyetleri ve mevsimlere göre hazırlanan yemek tariflerini içermesinin yanı sıra hangi gıdalardan uzak durulması gerektiğini anlatıyor.



“Bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyordum”


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kitaba bu kadar ilgi olacağını tahmin etmediğini ifade ederek, “Hazırlanış biçimi ve içerisindeki kaynaklarla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşımasının yanı sıra İngilizce'ye çevrilerek ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Meksika, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Çin gibi 11 ülkede yayınlandı. Dünyaca ünlü e-ticaret sitelerinde de okuyucuyla buluşmaya başladı. Böyle bir ilgi görmesi ülkemiz için gurur verici. Avrupada ve dünyada benzer bir çalışma yapılmadığı için bir ilk olma Özelliğini taşıyor” dedi.

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