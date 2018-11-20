Doğduğu gün yapılan ameliyatla yaşama tutundu

Diyarbakır'da yaşayan Rıza ve Nergiz Özdemir çifti, ikinci kez anne-baba olmak için büyük heyecan yaşıyordu. Doğumun olacağı gün hastaneye gelen çift, dünyaya gelen bebeklerinin solunum sıkıntısı yaşadığını duyunca büyük şok yaşadı. Yenidoğan Yoğun Bakım sorumlusu Dr. Mehmet Emin Günel tarafından acilen yenidoğan yoğun bakıma alınan bebeğin ilk müdahalesinin ardından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı'nın kontrolünde tetkikler yapıldı. Tetkiklerde solunum sıkıntısının doğumsal bir anomali olan diyafram hernisi yani göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasında yırtık olması yüzünden yaşandığı tespit edildi. Bu tür sorunla dünyaya gelen bebeklerin yüzde 50 yaşama şansı olduğu ve acilen ameliyata alınması gerektiği bilgisini alan Özdemir çifti, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucağına alabilmek için ameliyatı kabul etti. Op. Dr. Taner Kamacı tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyon 4 saat sürdü ve sonrasında yeniden yoğun bakım süreci başladı.

“5 bin de bir görülüyor”

Aren bebeğin sol göğüs boşluğunun tamamen bağırsaklarla dolu olduğu ve sol akciğerinin hiç gelişemediğinin görüldüğü tablo ile ameliyat sonrası süreç hakkında bilgi veren Op. Dr. Taner Kamacı, “5 binde bir hastada görülen bu doğumsal anomali ile dünyaya gelen Aren bebeğin göğüs boşluğunu dolduran tüm ince ve kalın bağırsakları, başarılı bir ameliyat ile karın içine alarak, diyafram kasındaki yırtığı tamir ettik. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecimiz ile takibine devam ettik” dedi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mehmet Emin Günel, “Makineye bağlı olarak yoğun bakımda tedavisini gerçekleştirdiğimiz Aren bebeğin kontrol filmlerinde sol akciğerinin, cerrahi sonrasında çok iyi bir şekilde açıldığını gördük. Kan gazı değerlerinin de normal değerlere gelmesi üzerine 4'üncü günde hastamızı solunum makinasından ayırdık. Tedavisi tamamlanan ve tamamen anne sütü ile beslenir hale gelen Aren bebeği 7'inci günde taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığımız büyük şok mutlulukla sonuçlandı”

Bebeklerini yeniden mutluluk ile kucağına alan Rıza ve Nergiz Özdemir çifti de, “Bebeğimiz için tek çare ameliyattı ve biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Yoğun bakım tedavisinin 7'nci gününde ona sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor ve bize bu güzel anları yaşatan hocalarımıza minnettarız” diye konuştu.