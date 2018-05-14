Bölge halkının terörden çok çektiğini ifade eden Gündüz, artık vatandaşların neyin doğru olduğunu çok net gördüğünü söyledi. Gündüz, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Doğu ve Güneydoğu halkı tercihini Ak Partiden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullanacaktır. Çünkü bölge halkı 6-7 Ekim olaylarında, çukur olaylarında ve en son 15 Temmuz darbe girişiminde de HDP’nin kendilerini temsil etmediğini PKK, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinden yana tavır aldığını net görmüştür. HDP bu tavrıyla bölge halkının temsilcisi değil, bölge halkına en büyük zararı veren düşmanı gibi davranmıştır. HDP 6-7 Ekim olaylarında ve çukur olaylarında Kürt halkını savunması gerekirken tavrını PKK’dan yana almıştır. PKK bölge halkına bu kadar zarar verirken HDP PKK’ya karşı gelmemiş aksine PKK’yı destekler eylem ve söylemlerde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde HDP bu kere FETÖ’den yana tavır almış FETÖ’yü destekler eylem ve söylemlerde bulunmuştur. Sınır ötesine yaptığımız Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatında da HDP terör örgütleri PYD ve YPG’den yana tavır almıştır. HDP bu eylem ve söylemleri ile Kürt halkının asla temsilcisi olmadığını ve Kürtler gibi bir derdinin olmadığını açık bir şekilde göstermiştir" diye konuştu.

"Erdoğan’a en büyük destek Doğu ve Güneydoğu’dan çıkacaktır"

Abbas Gündüz, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden çıkacağını söyledi. Gündüz, "Gerek özgürlükler gerek demokrasi gerekse ekonomik olarak bölge halkına bugüne kadar en büyük hizmetleri, en büyük yatırımları Ak Parti hükümetleri ve onun nezdinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Bölge halkı kendilerine yapılan iyiliği de, kötülüğü de asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar bölge halkına değer veren başka bir lider olmamıştır. Bölge halkı bu en zor zamanda kendilerine değer veren, kendilerine sahip çıkan Ak Parti hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayarak 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde en büyük desteği verecektir. Referandum sürecinde olduğu gibi Ak Partiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük destek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan çıkacaktır. PKK, FETÖ, PYD ve YPG’ye her ortamda açık ve alenen destek veren HDP’ye bölge halkı destek vermeyecek ve kendilerine ihanet eden HDP’yi siyaseten cezalandıracaklardır. Bölge halkı HDP’nin Türkiye düşmanlarına maşalık ve taşeronluk ettiğini görmüştür. HDP’nin bu tavrıyla bu tutumuyla asla Kürtlerin temsilcisi olmadığını net bir şekilde görmüştür. Bölge halkı kendilerine yapılacak iyiliği de kötülüğü de unutmayacak kadar mert ve vefalı insanlardan oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.