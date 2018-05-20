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20 Mayıs 2018 10:23

"Dökülen her şehidin kanı için hesap sorulacak”

AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Fettah Şeker, Kudüs işgali ile ilgili İsrail’e sert tepki göstererek, "Dökülen her şehidin kanı için hesap sorulacak" dedi.


20 Mayıs 2018 10:23


Fettah Şeker, Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için vazgeçilmez bir değer olduğunu ve bu işgalin sadece Filistin’e değil, tüm Müslüman ülkelerine yapılmış bir işgal olarak kabul edildiğini söyledi. İşgalin biran önce son bulması isteyen Şeker, İsrail’in geri çekilip daha fazla Müslüman ölümlerine sebep olmaması gerektiğini dile getirdi. Fettah Şeker, yapılan bu işgalin karşılığını ümmetin lideri 21. yüzyılın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Selahattin Eyyübi gibi er geç Kudüs’ü işgalden kurtaracağına inandığını belirterek, bu kutlu ve zafer yolunda Cumhurbaşkanı ile beraber olacağını açıkladı. Şeker, “Daha önceki açıklamalarımda her defasında bunu dile getirdim, bu seçim sıradan bir seçim değildir. Bu seçimin ümmetin varolma seçimidir. Bütün vatandaşlarımızın bunun farkına varmasını istiyorum. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan işgalci İsrail’e haddini bildirecektir. Buradan İsrail’e sesleniyorum. Dökülen her şehidin kanı için sizden hesap sorulacaktır. Bundan emin olun. Er ya da geç bunun hesabını vereceksiniz" dedi.


Fettah Şeker, bugün Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilecek olan ’Büyük Kudüs Mitingi’ne tüm Diyarbakırlıları davet etti.




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