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Dokuz Çeltik yeni yatırımlarla gelişiyor, değişiyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından Dokuz Çeltik’te 8 bin metrekarelik alanda yapılmakta olan Ebu Ali El Cezeri Parkı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi tarafından Dokuz Çeltik'te 8 bin metrekarelik alanda yapılmakta olan Ebu Ali El Cezeri Parkı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Yenişehir ilçesinde yapılan Ebu Ali El Cezeri Parkı, bitimi Dokuz Çeltik'in sosyal yaşamına canlılık kazandıracak ve halkın huzur içerisinde dinlenebileceği bir alan oluyor. Ebu Ali El Cezeri Parkı'nda, vatandaşların keyifle gezebileceği lavanta bahçesi adası, 15 yaş üstü gençler için engelli oyun parkuru, bisiklet ve yürüyüş parkurları ile spor aktivite alanları, bir adet futbol ve bir adet çok amaçlı saha, çocuk oyun parkı, fitness alanı, çocukların interaktif oyun becerilerini geliştirebilecekleri oyun alanları, 4 derslikli kuran ve ana sınıfı yer alacağı bildirildi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Dokuz Çeltik Mahallesinde yapımı devam eden Ebu Ali El Cezeri Parkı çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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