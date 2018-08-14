Dolar bozdurana profesyonel cilt bakımı bedava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar bozdurma çağrısı üzerine vatandaşlar döviz bürolarına ve bankalara akın ederken bazı işletmeler de çeşitli kampanyalara düzenleyerek dolar bozdurmayı teşvik etmeye başladı. Merkezi Kayapınar ilçesinde bulunan Venüs Güzellik Merkezi de dolar bozdurmayı teşvik amacıyla en az 100 dolar bozdurup dekontunu getirene ücretsiz profesyonel cilt bakımı yapıyor. Güzellik merkezi sahibi Nilüfer Duran kampanyanın bütün şubelerinde geçerli olduğunu belirterek, “Ekonomik bir darbeyle karşı karşıyayız. Dolarımız olmadığı için bozduramıyoruz ama iş yerimizde devletimize, ekonomimize destek vermek için 100 dolar bozdurup dekontuyla birlikte gelene profesyonel cilt bakımı hediye ediyoruz” dedi.

“Devletimize destek çıkmamız gerekiyor”

Halk olarak millet olarak devlete destek çıkılması gerektiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

“İnsanlarımız hem bundan faydalansın istiyoruz hem de devletimize ekonomik olarak bir katkısı olsun istiyoruz. Hepimizin bu durumda destek olması gerekiyor.”