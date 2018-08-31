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31 Ağustos 2018 11:11

Dolara inat defile düzenleyip fiyatları yarıya indirdi

Diyarbakır’da yöresel kıyafet satılan bir mağaza sokak defilesi düzenledi.

Dolara inat defile düzenleyip fiyatları yarıya indirdi

31 Ağustos 2018 11:11

7’den 70’e meraklı gözlerle izlenen defile sonrası mağaza sahibi, dolar ve altındaki yükselmenin vatandaşlara yansımasını önlemek için tüm ürünlerde yüzde 50 indirime gitti.


Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yöresel kıyafet satan bir mağaza, sokak defilesi düzenledi. İkisi yabancı 5 mankenle anlaşan mağaza sahibi Mehmet Kaymak, defile öncesi iş yerinin bulunduğu kaldırıma şerit çekip müzik sistemi kurdurdu. Çevreden geçen vatandaşların meraklı bakışları arasında yapılan hazırlıkların ardından defile başladı. Mankenler, meraklı bakışlar altında birbirinden şık kıyafetleri izleyicilere tanıttı.



Erkekler telefonlarına sarıldı


Mankenler defilede üzerilerindeki kıyafetleri tanıtırken, tanıtıma gelen bazı erkekler de cep telefonlarına sarılarak bu anları kameralarına kaydetti. Daha önce çatışmaların yaşandığı bölgede mankenlerin defilesini görmek isteyen bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkıp tanıtımı izledi. Kaldırımda oturan amcalar da çaylarını yudumlayıp defileyi izlemeyi ihmal etmedi. Çok sayıda kadının da ilgi gösterdiği defile, kıyafetlerin tanıtılmasının ardından sona erdi.



“Dolara inat yüzde 50 indirim yaptık”


Mağazanın sahibi Mehmet Kaymak, Diyarbakır’da uzun yıllardır profesyonel anlamda moda üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kaymak, “Burada biz mesaj vermek istedik, gündemde olan ekonomik sorunlardan vatandaşların ve bizlerin bir nebze olsun çıkmasını istedik bu defile ile. Etkinliğimizde ürünlerimizi de tanıtma fırsatı bulduk. Rusya’dan ve Ukrayna’dan gelen mankenlerimizle defilemizi yaptık. Dolar ve altın fiyatlarında artış var biliyorsunuz, bunun vatandaşa yansımaması için biz elimizi taşın altına koyduk ve ürünlerimizi yüzde 50 indirimle satmaya başladık. Ekonomik sorunlara aldırış etmiyoruz. Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de bu tip etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.


Sokak defilesini izleyen vatandaşlar da etkinlik dolayısıyla mağaza sahibine teşekkür etti.




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