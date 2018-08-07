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07 Ağustos 2018 14:00

Dolardaki artış telefon piyasasını etkilemeye devam ediyor

Doların önlenemez yükselişi, sıfır ve ikinci el telefon satan iş yerlerini de vurdu.

Dolardaki artış telefon piyasasını etkilemeye devam ediyor

07 Ağustos 2018 14:00

İşletmeciler, telefonunu satanların arttığını, alışların ise neredeyse olmamasından şikayetçi.


Doların 5 lira 30 kuruş seviyelerine çıkması en çok teknolojik ürün satan iş yerlerini vurdu. Sıfır ve ikinci el telefon satan iş yerleri, telefon satışlarının sıfıra indiğini, vatandaşların da fiyatların artmasıyla telefonlarını satmaya başladığını söyledi.


Ayber İletişim işletmecisi Berat Metin, en çok alıcı bulan iPhone marka telefonlara geçtiğimiz günlerde yüzde 30 civarında zam yapıldığını, bunun da satışları düşürdüğünü söyledi. Doların ateşinin bir türlü düşmemesi nedeniyle diğer telefonların da zamlandığını kaydeden Metin, “Dolar fiyatı 5 lira 30 kuruş sevilerine çıktı. Haliyle sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında da artış yaşandı. Bin 500 liraya sattığımız telefonların fiyatı 2 bin liraya yaklaştı. Müşteri gelip telefon fiyatlarını soruyor ama almıyor, elindeki telefonun değerlendiğini görünce de satmak istiyor. Piyasa çok durgun, siftah yapmadan dükkanımızı kapatıyoruz. Umarız ülke ekonomisi bu sıkıntılı süreçten bir an önce kurtulur” dedi.




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