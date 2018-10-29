"Donan askerler yüreğimizi dağladı"

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyonda kötü hava koşulları nedeniyle donarak şehit olan askerlerin tüm millet gibi kendilerinin de yüreğini dağladığını söyledi.

MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ geçtiğimiz gün Tunceli'de operasyona giden askerlerin kötü hava koşulları nedeniyle donarak şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, yaşanan acının tüm Türkiye'nin olduğu gibi kendilerinin canını yaktığını söyledi. Altuğ, "Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyon yürüten Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri, kar yağışı, soğuk hava ve tipiye yakalanan ve sonrasında sisin de etkili olmasıyla zor şartlarda kalan askerler için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Donma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ve 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen kardeşimiz kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen şehit olmuş. Bu acı tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de derinden etkiledi ve yasa boğdu. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz" dedi.

Terörün kökünün kazınacağını da sözlerine ekleyen Altuğ, "Bu terör belasının son bulmasını temenni ediyoruz. Biliyoruz ki 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine nasıl Türkiye bir olarak cevap verdiyse her türlü terör belasına karşı da ülke olarak tek yürek ve tek bilek olacaktır. Tüm Türkiye olarak her zaman terör örgütlerinin karşısında olacağız" diye konuştu.