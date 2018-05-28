Dört duvar arasından atletizmle kurtuldu

5 yıl önce başladığı atletizmde birçok madalya kazanan Çakar’ın şimdiki hedefi dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak.

Diyarbakırlı Mehmet Can Çakar göz tansiyonu nedeniyle 20 yaşında gözlerini kaybetti. Gözlerini kaybetmeden önce tüpçüde çalışan Çakar, mecburen işi bırakmak zorunda kaldı. Psikolojisi bozulan ve kendini eve kapatan Çakar, 9 yıl boyunca mecbur olmadıkça dışarı çıkmadı. 2013 yılında görme engelli arkadaşları vasıtasıyla sporla tanışan Çakar, atletizme başladı. Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nün sporcusu olan Çakar, 5 yıl gibi kısa bir sürede 16 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. En son Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 17-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlendiği Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda da 800 metrede 2., 400 metrede de 3. olan Çakar’ın şimdiki hedefi dünya şampiyonasına katılıp Diyarbakır’a altın madalya ile dönmek.

“Evden dışarı çıkamıyordum”

Daha önce normal insanlar gibi gördüğünü ve 20 yaşında gözlerini kaybettikten sonra eve kapandığını belirten Çakar, “Tüpçüde çalışıyordum. Göz tansiyonum vardı. Gözlerimi yavaş yavaş kaybettim. Psikolojim alt üst oldu. Evden dışarı çıkamıyordum. Dört duvar arasına girdim. Sağ olsun görme engelli sporcu arkadaşlarım sayesinde sporla tanıştım. Atletizme başladım ve kendime geldim. Atletizm ve goalball yapıyorum. Bursa’da düzenlenen şampiyonada 400 metrede 3. oldum. 800 metrede de 2. oldum. Çok güzel geçti. Geçen yılki şampiyonada da 400 metrede 1., 800 metrede 2., 100 metrede de 3. oldum. 2013 yılında başladım. İnşallah dünya şampiyonasına gideceğim. Allah izin verirse daha iyi başarılar elde etmeyi düşünüyorum” dedi.

“Gayemiz engelli kardeşlerimizi 4 duvar arasından kurtarmak”

Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan ise Bursa’da düzenlenen şampiyonadan kulüp olarak 8 madalya ile döndüklerini ve asıl gayelerinin görme engellileri dört duvar arasından kurtarmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sporun görme engelliler üzerinde çok büyük etkisi vardır. Ben de bizzat yaşadım bunu. Kendilerini eğitmelerine katkıda bulunmak o kötü psikolojilerinden kurtulmalarını hedefliyoruz. Bunu yapmaya çalışırken kendimizi olimpiyatlarda bulduk. Kayapınar Belediyesi’nin destekleriyle de 2 yıldır daha iyi koşullarda hizmet veriyoruz.”