DTB Başkanı Engin Yeşil, Cazibe Merkezleri Programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’ın 23 il içerisinde 370 yatırım başvurusu ile en çok yatırım ilgisi gören şehirlerden biri olduğunu anlatan Yeşil, “İlimizde işsizlik oranımız çok yüksek, nüfusumuz çok genç. İstihdama bu kadar ihtiyacımız olduğu bu dönemde yatırım başvuruların daha önce açıklanmasını bekliyorduk” dedi.

“Başvurular 9 ay önce tamamlandı”

2016 yılı içerisinde açıklanan ve Şubat 2017’de başvuruları alınan Cazibe Merkezleri Programı sonuçlarının açıklanmamasının iş camiası içinde sıkıntı oluşturduğunu anlatan Yeşil, “Daha öncede belirttiğimiz gibi beklemekle geçen zamanı ekonomik açıdan kayıp zaman olarak değerlendirdik. Cazibe Merkezleri Programı açılmadan önce yatırım yapmayı planlayan yatırımcılar, ‘bu program hayata geçecek’ diye kendileri yatırım yapmaktan vazgeçip, Cazibe Merkezleri Programı ile yatırım başvurusu yaptı. Bu nedenle yapılacak yatırımların önüne de adeta engel oldu. Başvuruların toplanmasının üzerinden 9 ay geçmesine rağmen sonuçların açıklanmamasının umutsuzluğa sebep olmuştur” diye konuştu.

“Döviz farkı göz önünde bulundurulmalı”

Programa başvuranların o dönemki döviz kurlarına göre makine ve ekipman projelerini hazırladıklarını anlatan Yeşil, “O dönem döviz kuru 3 liraydı. Şuan ki döviz kuru 4 liraya dayanmıştır. Yatırımcıların umutlarının kırılmaması için an önce Cazibe Merkezleri Projelerinin açıklanması ve aradaki kur farkının da giderilmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

“Ekonomik sorunlar çözülecek”

Bu projelerin yatırım haline dönüştürülmesi durumunda bölgenin ekonomik anlamda sorunlarının çözüleceğini de anlatan Yeşil, “Ekonomik anlamda zor durumda bulunan ilimiz ve bölgemizde rahatlamaya neden olacaktır. Yatırım demek bölgede işsizliğin bitmesi demektir” dedi.