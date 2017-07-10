DTB Başkanı Engin Yeşil, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay ve DTB Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil ve Çınar ilçesinde bulunan Hububat Borsasını ziyaret ederek, verimli geçen 2017 Hasat döneminde tüccar ve çiftçilerin karşılaştıkları sorunları dinledi. Hububat tarımında ürün hasadının yüzde 90 oranında gerçekleştiğini, Diyarbakır ve bölgesindeki verimlerde yüzde 20 civarında bir artışın söz konusu olduğunu belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, “Bu yıl rekolte yüksektir. Sulanmayan alanlarda, dönümdeki buğday verimi 400-500 kilogram, sulu alanlarda ise 600 ila 700 kilogram arasında değişmektedir. Bereketli bir yıl olmasına rağmen çiftçilerimiz fiyat belirsizliğinden dolayı hasat öncesi yapmış olduğu harcamalarını karşılayamamışlardır. Elde edecekleri gelirin ne olduğunu bilememektedirler. Bu sebeple gelecekle ilgili her hangi bir planlama yapamamaktadırlar. Hasat bitimine yaklaşmamıza rağmen TMO’nun halen fiyat belirlememesinden dolayı üreticilerimiz kaygısı yaşamaktadır” dedi.

DTB Başkanı Yeşil, açıklanacak fiyatın üreticilerin beklentisini karşılaması ve ürünlerinin tam karşılığını almasını temenni ederek, hububat piyasasındaki bu belirsizliğin ortadan kalkması için gerekli tüm girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

“Çiftçilerimiz piyasanın insafına bırakılmamalı”

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil ise, çiftçilerin umutla TMO’nun bir an evvel fiyat açıklamasını beklediğini belirterek, “Çiftçilerimiz yaşanan bu fiyat belirsizliği nedeniyle zor bir süreç yaşamaktadırlar. Üründen elde ettikleri gelir ile mazot, elektrik ve ilaç gibi biriken borçlarını ödemek istiyorlar. Bir yıllık bir beklentinin ardından açıklanmayan fiyatlar çiftçilerimizi derinden yaralamıştır. Çiftçilerimiz elde ettikleri ürün ile piyasanın insafına bırakılmamalıdırlar” diye konuştu.