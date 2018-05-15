DTB Başkanı Yeşil, TOBB yönetimine seçildi

365 oda ve borsa başkanı tarafından aday gösterilen Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden dört yıllığına Başkan seçilirken Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurulda konuşan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacağını söyledi. Nisan ayında gerçekleştirilen tüm oda ve borsa seçimlerine de değinen Hisarcıklıoğlu, seçimlerin sonucunda başkanların yüzde 42, meclis üyelerinin de yüzde 50’sinin değiştiğini ve zorlu bir dönemi başarıyla tamamlamış olmanın, huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 2013-2018 döneminde hem üyelere hizmet etme hem de ülke ekonomisine katkı sağlama noktasında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen 74. TOBB Genel Kurula da TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil getirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, TOBB yönetiminde bulunmanın gururunu ve onurunu yaşadığını belirterek, "Genel Başkanımıza vermiş olduğu bu görevden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte sadece ilimizin ekonomik sorunları değil, bölgemizin de ekonomik sorunlarına çözüm bulmak üzere tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomiye yön veren böylesi büyük bir camiada yer alarak bölgemizi temsil etmek benim için gurur vericidir" diye konuştu.