DTB’den geleneksel iftar yemeği

Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar ve iş adamları ile ev sahibi DTB Başkanı Engin Yeşil katıldı.

İftar öncesi bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile kentteki 3 yıllık görev süresini tamamladığını söyledi. Yeni görev yerinin Kocaeli olduğunu belirten Vali Aksoy, kabul edilmesi durumunda Diyarbakır’ın fahri hemşerisi olmayı istediğini söyledi. Vali Aksoy, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.

Daha sonra konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil ise, sivil toplum örgütleri ve özellikle de vatandaşlar ile birlik ve beraberlik içerisinde görevini en iyi şekilde yürüten Vali Aksoy’a teşekkür ettiğini söyledi. Yeşil, “Sayın valimizin ilimizde sosyal etkinliklerden tarıma, sanayiden ticarete kadar her alanda etkili olup sosyal barışa da önemli katkısı olmuştur. Valimiz Hüseyin Aksoy’un bundan böyle kendisini bir Diyarbakırlı hemşerimiz olarak kabul etmesini ve ilimizin bir elçisi gibi olacağını ümit ederek yeni görevinde başarılar diliyorum. Arefesinde olduğumuz mübarek Ramazan Bayramı’nın da ülkemize, bölgemize ve ilimize barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy’a kentte yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket ve hediye takdim edildi.