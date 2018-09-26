DTSO 4. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti

Olağan Meclis Toplantısı Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane'nin başkanlığında yapılan toplantıya DTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve Komite Başkanları da katılım sağladı. Oda işleyişi ve yapısını anlatan Birtane'den sonra DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO tarafından yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin detaylı bilgilendirme sunumu yaptı. Özellikle sivil toplum ve kamu işbirliğinin üst düzeye çıkarılmasını amaçladıklarını belirten Kaya, ortak aklı üreterek kentin sorunlarını çözebileceklerini ifade etti.

Diyarbakır Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ise, DTSO Meclisine katılmanın oldukça önemli olduğunu belirterek benzer çalışmaları daha sık bir şekilde yapma gayretinde olacaklarını ifade etti. Kent adına yapılan ve yapılacak tüm çalışmalarda reel sektörün temsilcisi olan DTSO ile her alanda uyumu yakaladıklarını ve daha güçlü çalışmalar içinde olacaklarını belirtti.