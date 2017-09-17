DTSO ve DTB’den Bakan Arslan’a rapor

Raporda, Diyarbakır’dan Avrupa’ya direk uçuşların başlatılması, kentten İstanbul ve Ankara’ya yapılan uçak seferlerinin arttırılması ve çevre yolu başta olmak üzere devam eden karayolları çalışmalarının planlanan tarihlerde tamamlanması talep edildi.

DTSO Başkanı Ahmet Sayar ve DTB Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a, kentte yapılması istenen çalışmalarla ilgili rapor sundu. Raporda, sanayi üretim tesislerinin ve üretim miktarının arttırılmasının, pazar bulma kabiliyeti ve başarısıyla doğru orantılı olduğu belirtilerek, “Bulunan pazarlara hızlı ulaşım da son derece önemlidir. Bu sebeple Diyarbakır-Şanlıurfa hızlı demiryolu projesinin öz fizibilite çalışmasının tamamlanıp, kesin projelendirilmesinin yapılması ve yatırım bütçesi alınmasını talep ediyoruz. Bu demiryolunun İskenderun Liman bağlantısının da yapılmasıyla ilimiz ve bölgemiz yurt dışı ticari bağlantılarda rekabet gücünü arttıracaktır” denildi.

“Avrupa’ya direk uçuşlar başlamalı”

Diyarbakır ve çevre illerin çok sayıda gurbetçisinin bulunduğuna dikkat çekilen raporda, “Bu sebeple dış hatlara da açık olan modern havaalanımızdan, Avrupa’ya direk uçuşların başlatılmasını talep ediyoruz. Bu aynı zamanda turizmimize de büyük destek sağlayacaktır. Diyarbakır’dan Ankara ve İstanbul’a yapılan uçak seferlerinde, bilet fiyatları talep fazlalığı sebebiyle çok yüksek rakamlara çıkmaktadır. Diyarbakır-Ankara ve Diyarbakır-İstanbul uçak sefer sayılarının arttırılmasını ve bilet fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz. Diyarbakır çevre yolu başta olmak üzere devam eden Karayolları çalışmalarının planlanan tarihte tamamlanması gerekmektedir. Bakanlığınız planlamasında yer alan Şanlıurfa-Habur otoyolu ve Diyarbakır bağlantısının planlanan tarihten daha erkene alınmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakan Arslan’a, Diyarbakır Havalimanı ile çevre il ve ilçelerine yapılan bölünmüş karayolu yatırımları için teşekkür eden Sayar ve Yeşil, “Ekonomik kalkınma için ulaşım ağının güçlü olması en önemli faktördür. Bu sebeple, başta inanç ve kültür turizmine pozitif katkı sunacağını düşündüğümüz, ilimizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına ivme ve güç kazandıracak” dedi.