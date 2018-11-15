DTSO ve VANTSO kahvaltıda buluştu

Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda düzenlenen etkinliğe, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu üyeleri, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır ve Van'daki STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Van kahvaltısının tanıtıldığı toplantıda taraflar kendi kültürlerine yönelik yöresel tatlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Etkinlik yapılan sohbetin ardından sona erdi.