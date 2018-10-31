DTSO'da bir ilk

12 Ocak 2019'da yapılacak seçim ile aktif kadın girişimcilerin katılımı ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kadın Meclisi kurulacağı belirtildi.

DTSO seçimlerinde 16 grupta seçimi kazanarak yönetime gelen yeşil listenin öne çıkan vaatlerinden biri kadın meclisi kuruluşuydu. Kadınların oda bünyesinde temsili, oda faaliyetlerine aktif katılımı ve yararlanabileceği alanların oluşturulması hedeflenmekteydi. Yönetim, meclis, meslek gruplarında daha fazla kadının yer aldığı seçim döneminden sonra, 18 Ekim 2018 tarihinde DTSO meclisi bir ilke imza atarak kadın meclisi kuruluşuna onay verdi. Daha sonra yereldeki kadın sivil toplum örgütleri ile paylaşılarak geliştirilen kadın meclisi tüzüğü oda bünyesinde kadın girişimcilerin katılımı ile gerçekleştirilen ilk toplantıda onaylanarak, meclis çalışmaları hızlandırıldı. Toplantıya katılım sağlayan DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, kadınların hayatın her alanında var olduklarını ancak görünür olmadıklarını ifade ederek, kadın girişimci sayısının arttırılması ve karar alma mekanizmalarına daha fazla kadının katılımının sağlanması için kadın meclisi modelini önerdiklerini ve oda bünyesinde aldıkları meclis kararı ile kuruluş sürecini başlattıklarını belirtti.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, ise oda seçimlerinde kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunları gördüklerini aktardı. Kaya, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kadın girişimciler kurulu gibi yapılardan ziyade kadınların kurdukları sürdürülebilir bir yapının oluşturulması gerektiğini gördük. Kuruluşunu, seçimini, faaliyet alanlarını kadınların oluşturduğu bir yapının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurulacak kadın meclisi oda bünyesinde zaman, mekan ve finans açısından desteklenecek. Bu yapının Türkiye'deki diğer odalara ve ekonomik kuruluşlara örnek olacağını düşünüyoruz. Kadın meclisi seçim süreçlerini tamamladıktan sonra yönetim, meclis, komisyon gibi organlarımız ile ortak çalışmalar yapacak. Hedefimiz bir sonraki oda seçimlerinde daha fazla kadının meslek gruplarında seçime katılması ve daha fazla kadının oda karar süreçlerinde yer almasını sağlamak. Bizler oda yönetimi olarak yönetim, meclis ve diğer organlarımızda yer alarak bu çalışmaları yürüten kadınlara oda meclisi ve yönetim kurullarında aldığımız kararlar ile çalışma alanı yaratıyoruz. Güçlü bir kadın meclisi ile yürüteceğimiz çalışmaların hem oda faaliyetlerimize hem de kadınların ekonomik alandaki görünürlülüğüne önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. 2005 yılından beri oda organlarında yer aldığını ve ilk defa bu toplantıda bu kadar fazla sayıda kadın girişimcinin bir araya geldik, kadın meclisi ihtiyacı da gösterdi” dedi.

"Yüksek bir potansiyelimiz var"

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nevin İl, yaklaşık 4,5 aydır yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vererek, ilk defa bu kadar kadın girişimciye ulaştıklarını ve oda bünyesinde toplantı düzenlediklerini ifade ederek, aslında potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu gördüklerini söyledi. İl, “Odaya kayıtlı bin 800 firmada 2 bin 200 kadın şirket sahibi, ortağı veya temsilcisi olarak yer alıyor. Yaptığımız ilk çalışmada 350 aktif kadına ulaştık. Bu firmaların yarısında da kadınlar yetkili olmalarına rağmen erkekler tarafından yönetilen şirketler. Yani kadınlara yönelik teşviklerden yararlanmak veya ticari açıdan karşılaşılan sorunlara karşı kadınlar tarafından kuruluşu yapılan ancak eşlerin, ailelerin yönettiği şirketler. Kadın meclisi çalışmasının Türkiye'de bir ilk, odalar erkek egemen yapılar. Bunu seçim sürecinde gördük. Oda yönetimine gelmeden bunun bu kadar büyük bir sorun olduğunu bilmiyorduk. Kadınlar ekonomik alanı önemsemiyor. Ama bu alan kadınların güçlenmesi için oldukça önemli bir alan. Odalar da politikaların oluşturulduğu alanlar. Kadınların bu alanlardan daha fazla faydalanması ve karar süreçlerine katılım sağlaması lazım. Bizler seçim sürecinde erkekler gibi lobi yapamadığımızı, bu alanlarda temsilde zayıf olduğumuzu, seçim süreçlerini bilmediğimizi gördük. Bizim için iyi bir deneyim oldu. Kurulacak meclis kadınların bu yapılardan yararlanması, karar süreçlerine katılması, imkanlarını kullanması açısından oldukça önemli. 6 aylık faaliyet süremizde de kadınların katılım sağladıkları çalışmaların daha kaliteli ve etkin olduğunu gördük. Daha fazla kadının katılımını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

"Daha fazla kadının yer alması için kadın meclisi önemlidir"

DTSO Meclis Başkan Yardımcısı Gülşen Duran ise, hazırlık çalışmalarında potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu gördüklerini dile getirdi. Duran, Daha fazla kadının oda meclis ve yönetiminde yer alması için kadın meclisinin kuruluşunun önemli olduğunu kaydetti. Gülşen Duran, bu yapılar ile kadınların odaları tanıyacaklarını ve aktif olarak oda organlarında yer alacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantı kapsamında daha sonra kadın girişimcilerin taslak tüzük konusunda görüş ve önerileri alındı. Son şekli verilen tüzük ile kuruluş çalışmalarının hızlandırılacağı ve Ocak 2019'da kadın meclisinin oda bünyesinde faaliyetlerine başlayacağı belirtildi.