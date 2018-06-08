DTSO’dan ’Arabuluculuk’ semineri

Toplantıya Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Bağımsız Arabulucular Derneği Başkanı Dursun Yassıkaya, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, DTSO Meclis Üyeleri, Hakimler, avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, iş camiasının en önemli sorunlarından birini de, istihdam edilen insanlar ve alışveriş yapılan kurumlar ile olan ilişkilerin belirlediğini söyleyerek, bu ilişkilerin de yatırım kaynaklarının önemli araçlarından biri haline geldiğini belirtti. 11 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe giren bu yasa ile iş ağırlıklı davalardaki arabuluculuk oranlarının çok yüksek rakamlarda olduğunun altını çizen Kaya, arabuluculuğun, iş camiasının sorunlarının çözümü noktasında ön açacak bir sistem olduğunu kaydetti. Kaya, “Bu sistem Türkiye’de belki yeni hayata geçiriliyor ama tarihimize baktığımız zaman arabuluculuk sisteminin bu topraklara çok da yabancı olmadığını görebiliriz. Ulu Cami’nin tarihine baktığımız zaman Diyarbakır’ın kozmopolit yapısının hakim olduğu süreçte 4 dini temsilen birer temsilcinin cami bünyesinde bulundurulduğunu ve dinler arası, mezhepler arası çatışmaları ve sorunları çözmeye çalıştıklarını görürüz. Aslında bu topraklarda yaşayan insanlar arabuluculuk yöntemini yüzyıllar önce uygulamışlar ve bu yöntem bizim toprağımızda, mayamızda ve halen de yürürlükte olan bir uygulamadır. Bizler Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak kamu kurumları ve iş insanları ile bu tür diyalogları ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirerek sorunların bu yöntemle çözülebilmesi için katkı sunmaya devam edeceğiz. Umarız bu yöntemle sorunların tamamına yakını arabuluculuk ve uzlaşma ile biter. Bizlere ve köklerimize yakışan da budur” dedi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar ise yapmış olduğu konuşmada dünyada ilk defa 1970 yılında Amerika’da arabuluculuk yönteminin uygulandığını, 14 Kasım 2013 tarihinde Türkiye’de fiilen hayata geçirilmeye başlandığını belirtti. İnsanların arasında sorunların barışçıl ve dostane bir şekilde çözülmesinin çok önemli olduğunu belirten Öztatar bu anlamda 5 yıl gibi kısa bir sürede ülke olarak çok hızlı mesafe kaydedildiğini dile getirdi. Arabuluculuk sisteminin hak arama yöntemleri arasında en hızlı sistemlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Öztatar, “Geçen yıl itibariyle iş mahkemesindeki bir davanın 534 günde sona erdiğini buna istinaf ve Yargıtay sürecinin de eklenmesiyle sürecin bin 100 günü bulduğunu söyleyebiliriz. 1 Ocak’taki kanun ise ben sorunu 4 haftada çözerim diyor. Bugünkü rakamlara bakarak 61 bin dosyanın arabuluculuk anlaşmasıyla 28 günde çözüldüğünü görüyoruz. Diyarbakır’da ise 2025 başvuru olmuş, açılan dava sayısı 590, yani dosyaların yüzde 75’i mahkemelik olmadan arabuluculuk yöntemiyle çözülmüş” diye konuştu.

Toplantı Bağımsız Arabulucular Derneği Başkanı Dursun Yassıkaya’nın yapmış olduğu sunum ve soru cevaplar ile sona erdi.