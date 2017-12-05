DÜ Bayan Voleybol takımı 1. Lig’de

Ligi’ne yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2017-2018 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Voleybol 2. Ligi müsabakalarında DÜ Bayan Voleybol Takımı büyük bir başarıya imza attı. Malatya İnönü Üniversitesinin ev sahipliği yapılan turnuvada DÜ, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi ve Malatya İnönü Üniversitesi takımlarıyla karşılaştı. Turnuva boyunca büyük çekişme içinde geçen müsabakalar sonunda DÜ Bayan Voleybol Takımı, adını 1. Lig’e yazdırdı.