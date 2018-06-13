DÜ Eczacılık Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Üniversitenin Kültür ve Kongre merkezinde yapılan mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Talip Gül, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Erdinç, ilk mezunlarını vermenin heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirterek, eczacılığın, sağlık alanında önemli yer tutan temel ahlak ve etik kurallar çerçevesinde icra edilen kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Erdinç, bu mesleğin üyelerini yetiştiren Eczacılık Fakültesi olarak misyonlarının evrensel etik değerlere bağlı, ilaç araştırma, geliştirme ve akılcı kullanma süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen, insan merkezli düşünen, ürettiği bilgiyi toplum yararına sunan eczacılar yetiştirmek olduğunu söyledi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise, mezun olan öğrencileri ve velilerini kutladı. Eczacılık Fakültesinin birçok bilimsel etkinlik düzenlediğini ve bunların eğitim için çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, bu yıl yapılan Eczacılık Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi’nin çok başarılı geçtiğini ve ses getirdiğini, bu kongrelerin devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye ile mezuniyet belgeleri verildi. Tören, mezun olan öğrencilerin “Eczacılık” yemini etmesiyle sona erdi.