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DÜ görme engellilere yönelik tutum ve davranış semineri düzenledi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından yürütülmekte olan ‘Beyaz Bastonla Yaşam’ projesi kapsamında görme engellilere yönelik tutum ve davranışlar hakkında farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından yürütülmekte olan ‘Beyaz Bastonla Yaşam' projesi kapsamında görme engellilere yönelik tutum ve davranışlar hakkında farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi.


Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından yürütülmekte olan Beyaz Bastonla Yaşam adlı proje kapsamında Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırma Merkezi desteği ile Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda görme engellilere yönelik tutum ve davranışlar hakkında farkındalık oluşturmak için seminer düzenlendi. Seminere Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Dicle Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Reyhan Gül Güven, Dicle Üniversitesi Sosyal Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sarıhan tarafından ‘Görme Engelli Bireylere Yönelik Tutum ve Davranışlar', Sosyal Hizmet Uzmanı Nevin Tiyenç tarafından ‘Görme Engellilerin Sosyal Hayattaki Yeri', Avukat Ömer Baran tarafından ise ‘Görme Engelli Hakları' konulu sunum yapıldı. Seminerde, görme engellilerin de bir birey olduğu onlara farklı davranılmamasına vurgu yapıldı. Sarı bantların işgalinde görme engellinin yaşacağı zorluklara değinildi. Eğitim, sosyal yaşam ve iş ortamlarında karşılaştıkları zorluklar dile getirildi. Seminer sonunda görme engelli katılımcılar için Dicle Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin tanıtım faaliyetlerinin yer aldığı sesli betimlemeli video gösterimi yapıldı.

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