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14 Nisan 2017 11:32

DÜ Hastaneleri Hestourex’e katıldı

Dünya’da ilk kez Antalya’da düzenlenen Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre Fuarı Hestourex’e Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri de katıldı.

DÜ Hastaneleri Hestourex’e katıldı

14 Nisan 2017 11:32


Antalya’daki Expo Center’da 6-9 Nisan tarihleri arasında yapılan fuara 150 ülkeden 4 bin kişilik satın alma heyeti katıldı. DÜ Hastaneleri de fuara katılarak stant açtı. Stantta Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun ve Hemşire Medine Girgin, DÜ’yü temsil etti. Katılım ile ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Dursun, fuara katılarak Türkiye ve dünyadaki sağlık sektöründe ve turizminde, “Biz de varız” dediklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı çatısı altında düzenlenen, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen fuara ilginin büyük olduğunu anlatan Dursun, “Bu kongre ve fuarda etrafımızdaki coğrafyada Ortadoğu’dan, Balkanlardan, Afrika’dan ve Avrupa’dan katılımcılar stantlarımıza büyük ilgi gösterdi” dedi.


Diyarbakır Valiliğinin katkıları Karacadağ Ajansının sponsorluğuyla açtıkları stanttın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Dursun, “Aynı zamanda diğer stantlara ziyaretler yapıldı. Hem görüş alışverişinde bulunuldu hem de karşılıklı tanıtımlar yapıldı. Standımıza sağlık bakanı müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ziyaret etti. Kendileri Diyarbakır’ı çok önemsediklerini ve bu fuarda olmamızdan duyduğu memnuniyeti ifade etti” diye konuştu.


Öte yandan, DÜ Yönetim Kurulu Hestourex sonrası değerlendirme toplantısı yaptı. Başhekimlik konferans salonunda Rektör Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıda, sağlık turizminin önemine değinildi ve oluşturulan sağlık turizmi ekibi ile çevre il ve ilçelere gerekirse komşu ülkelere de ziyaretlerin yapılması kararlaştırıldı.




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