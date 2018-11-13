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DÜ öğrencileri köy okullarına umut oluyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri tarafından “Yarınlara Umut Olalım” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında konser düzenlendi.

Konserden gelen gelirin, köy okullarına bağışlanarak, çocukların ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.


DÜ Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı (SKS) ve Genç Yaklaşım Kulübü tarafından “Yarınlara Umut Olalım” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında konser düzenlendi. 'Köy Okullarına Yardım Projesi'ne destek olmak amacıyla konser veren Grup Çelina birbirinden güzel şarkılarını çocuklar için söyledi. Konserden gelen gelir, köy okullarına bağışlanarak, çocukların ihtiyaçları karşılanacak. Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konsere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, rektör danışmanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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