Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:39

DÜ Tıp Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 6 yılık öğrencilik dönemini başarıyla tamamlayarak hekim olan 45’inci dönem mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

DÜ Tıp Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

21 Haziran 2017 12:39


Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli yemin ve mezuniyet töreniyle genç hekimler, mesleğe adım atmanın gurur ve heyecanını yaşadı. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu, öğretim elemanları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende, genç hekimlerin heyecanı ve sevinçleri gözlerinden okundu. Aileleri ile katıldıkları törende ant içen hekimlerin ailelerine yaşattıkları gurur, salona alkışlarla yansıdı.


Hekimlerin diplomaları hocaları ve aileleri tarafından verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:32
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!