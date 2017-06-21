DÜ Tıp Fakültesi mezunları diplomalarını aldı

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli yemin ve mezuniyet töreniyle genç hekimler, mesleğe adım atmanın gurur ve heyecanını yaşadı. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu, öğretim elemanları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende, genç hekimlerin heyecanı ve sevinçleri gözlerinden okundu. Aileleri ile katıldıkları törende ant içen hekimlerin ailelerine yaşattıkları gurur, salona alkışlarla yansıdı.

Hekimlerin diplomaları hocaları ve aileleri tarafından verildi.