DÜ’de 15 Temmuz demokrasi şehitlerini anma etkinliği düzenlendi

DÜ Kongre Merkezinde düzenlenen seminere üniversite hocaları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Seminerde 15 Temmuz kalkışma girişimi ile ilgili sunum, DÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Kolaç tarafından yapıldı. Son dönemdeki darbe ve kalkışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Kolaç, “15 Temmuz FETÖ/PDY kalkışması bir askeri darbeden çok uluslararası bir işgal projesidir. Bu görüşümüzü darbenin üzerinden geçen ABD/NATO ve Avrupa ülkelerinin bu süreç karşısındaki politikaları ispatlamaktadır. Halkımız milli irade ve demokrasi direnişinin 14 Mayıs 1950 tarihinde oy vererek Türk ve İslam tarihinde ilk kez oylarıyla iktidarı değiştirmiştir. Türkiye’de demokrasiyi kurmuştur. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997’de milli iradeye karşı yapılan darbelere dönemlerin konjonktürlerinde beklenen direnişi gösterememiştir. Ancak halkımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, önderliğinde Türk milletti 15 Temmuz 2016’da 249 şehit vererek Türk İslam ve dünya tarihinde ilk kez bir darbeye ve kalkışmaya karşı koyarak milli iradeye sahip çıkmıştır, demokrasiyi kurtarmıştır. 15 Temmuz FETÖ/PDY kalkışması uluslararası emperyalist güçlerin Türkiye’yi işgal projesidir. 15 Temmuz Türk halkının bu komploya karşı gösterdiği direniş, dirilişi ve onur günüdür” dedi.