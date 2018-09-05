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05 Eylül 2018 10:31

DÜ’de adaylar yetenekli elleriyle hünerlerini sergiledi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ), Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği programına öğrenci alımı yapılmak üzere özel yetenek sınavı gerçekleştirildi.

DÜ’de adaylar yetenekli elleriyle hünerlerini sergiledi

05 Eylül 2018 10:31


DÜ 2018-2019 akademik yılında 50 kişilik kontenjan ile gerçekleştirilen özel yetenek sınavına 2’si engelli olmak üzere 57 öğrenci adayı başvuru yaptı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ön kayıt işleminin ardından 4 Eylül 2018 salı günü gerçekleştirilen ‘Özel Yetenek Sınavında’, aday öğrenciler yetenekli elleriyle hünerlerini sergiledi. ‘Canlı Modelden Desen Çizimi’ ile ‘Desen ve İmgesel Çizim’ olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşen ‘Özel Yetenek Sınavında’, öğrenci adayları Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programında profesyonel resim eğitimi almak için kıyasıya yarıştı. ‘Özel Yetenek Sınavının’ sonrası, sınavda 60 barajını aşan 50 öğrenci bölüme yerleşecek.




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