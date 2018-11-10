DÜ'de 'Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır' sempozyumu

Dicle Üniversitesi (DÜ) tarih bölümlerinin düzenlediği 'Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır' sempozyumu düzenlendi.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 40 yerli ve yabancı akademisyenin katıldığı sempozyum İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sempozyumun açılışında düzenleme kurulu adına konuşan Doç. Dr. Oktay Bozan, Diyarbakır'ın dünyada benzeri çok az bulunan kitabeleri, kabartma resim ve simgelerle süslü surları, çeşitli anıtlarıyla bir müze şehri özelliği taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Bozan, "Mezopotamya'nın bereketli topraklarının bağrında, Dicle'nin cömert sularıyla düşlerin yeşerdiği Diyarbakır, insanlığın ortak mirası, düşlerin ve tasavvurların taşlara nakşedildiği abidevi şehir özelliği taşımaktadır. Kültürlerin, medeniyetlerin, inançların kısacası insana dair her şeyin bileşkesi olan Diyarbakır'ı hangi kelimelerle ifade edersek edelim bu kadim şehir, söylenmek istenenden daha öte bir anlamı ifade eden bir kenttir" dedi.

"Surların içinde bambaşka dünya ile karşılaşıyorsunuz"

DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal ise Diyarbakır'ın tarihi şehir içerisinde her zaman hem geçmişten günümüzde hem de cumhuriyette stratejik ve bölgesel önemini korumakta olduğunu ve Diyarbakır surlarının içinden girildiğinde bambaşka bir dünya ile karşılaşıldığını söyledi.

Sempozyum, daha sonra sunumlarla devam etti.