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14 Eylül 2017 14:53

DÜ’de emzirme odaları yenilendi

Bebek dostu hastane olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tüm emzirme odaları yeniden düzelendi.

DÜ’de emzirme odaları yenilendi

14 Eylül 2017 14:53


Anne dostu hastane olma yolunda adım adım ilerleyen hastanede gebe bilgilendirme sınıfı açılmasının ardından, tüm emzirme odaları da yeni mobilyalarla döşenerek yeni yüzüne kavuştu.


DÜ Hastaneleri Başhemşiresi Rahime Atlı, anne sütünün bebeğin ilk aşısı olduğunu ve doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emzirmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Emzirmenin anne ve bebek açısından çok faydalı olduğunu aktaran Atlı, “Anne kısa zamanda eski kilosuna döner. Anne rahmi daha çabuk toparlanır, anne ve bebek arasında yakın bir bağ kurulur. Psikolojik tatmin sağlar, ekonomiktir. Bebek açısından da, daima temiz, taze ve uygun sıcaklıktadır. Tamamıyla ve kolaylıkla sindirir, anne sütü alan bebeklerde kabız ishal ve karın ağrısı daha az görünür, Doğumdan sonra gelen sarı süt bebeği hastalıklardan korur, Anne sütü alan bebekler daha zeki olur. Anne sütünün önemi karşısında biz de hastane bünyesindeki emzirme odalarını yenileyip modernize ettik. Tüm annelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Atlı, ayrıca emzirme ili ilgili sorun yaşayan tüm annelerin hastaneye başvurmalarında kendilerine bu konuda uzaman eğiticiler tarafından eğitim verileceğini sözlerine ekledi.




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