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05 Aralık 2017 10:33

DÜ’de Engelliler Günü etkinliği

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

DÜ’de Engelliler Günü etkinliği

05 Aralık 2017 10:33


DÜ’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi. Programa, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, akademisyenler ve özel gereksinimli öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan DÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Reyhan Gül Güven, Araştırma Merkezi olarak bu önemli günde farkındalığın artmasına yönelik bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, toplumsal farkındalığın artması için yapılan etkinliklerin engellilerin sorunlarını azaltması açısından önemli olduğunu ifade etti.


Rektör Prof. Dr. Talip Gül ise, son yıllarda Türkiye’de engelli bireylere sunulan hizmetlerde olumlu yönde değişimlerin olduğunu anlatarak, “Üniversitemizde de her geçen gün engelli bireylere sunulan olanaklar ile eğitim almaları kolaylaştırılmıştır. Yalnızca yükseköğrenim gören engelli öğrencilere değil aynı zamanda üniversitemiz dışındaki tüm engelli bireylere yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiği düşüncesindeyiz. Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak, onları üretime dahil ederek toplumda aktif olmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak görevlerimiz arasındadır. Dicle Üniversitesi olarak her zaman engelli bireylerimizin yanındayız ve bu konudaki duyarlılığımızı da devam ettireceğiz” dedi.


Açılış konuşmalarının ardından engelli öğrenciler eğitim hayatlarını anlatıp sorunlarını dile getirdi. Etkinlikte DÜ’de eğitim gören görme engelli öğrencilerin ders kitaplarını “topluma hizmet dersi” kapsamında gönüllü olarak seslendiren Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.




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