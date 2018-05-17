DÜ’de İntörn Mühendislik dönemi başlıyor

DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde geniş bir katılımla başlayan çalıştayın açılış programına rektör yardımcıları, fakülte dekanları, sanayi kuruluşu temsilcileri, STK başkanları ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Abdullah Toprak açılış konuşması yaptı. Toprak, mühendislerin hayatın kamera arkası çalışanları olduğunu, çevreye bakıldığında mühendislerin izini her yerde görebileceğimizi söyleyerek, birçok bilimin mühendislik mesleğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. İntörn Mühendislik uygulaması hakkında bilgiler veren Toprak, intörn mühendislik sisteminin diploma öncesi öğrencilerin teoride aldıkları bilgileri pratiğe yansıtmaya adım atmasının sanayi ve üniversite için büyük bir adım olduğunu dile getirdi.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı da yaptığı konuşmada ülkenin dünya standartlarında ekonomik güce kavuşturmak için üniversiteler ile işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bilimsel araştırmaların sanayi gücü ile bir arada daha büyük işler için gerekliliğini belirtti.

Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Özekinci de firmaları hakkında bilgi vererek, bölgenin çelik sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Son olarak konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu da intörn mühendisliğin son yıllarda Türkiye’de faaliyet gösterdiğini belirterek, Gaziantep Üniversitesinin de öncü olduğu birkaç üniversitede uygulandığını söyledi. İntörn mühendislik uygulayan üniversitelerden mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanlarının daha da arttığını ve aynı zamanda tecrübeli olarak mezun olduklarını belirten Kılıçoğlu, uygulamanın sanayi sektörüne de avantaj sağlayacağını belirtti.

Çalıştaya katkı sunan firmalara plaket takdiminden sonra panele geçildi. Çalıştay, toplamda üç oturumda gerçekleştirilen panel ile son buldu.