Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 13:21

DÜ’de İntörn Mühendislik dönemi başlıyor

Dicle Üniversitesi DÜ) ev sahipliğinde Diyarbakır Valiliği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Yenişehir Belediyesi işbirliği ile “Uluslararası İntörn Mühendislik ve Üniversite Sanayi İşbirliğine Katkıları” adlı bir çalıştay düzenlendi.

DÜ’de İntörn Mühendislik dönemi başlıyor

17 Mayıs 2018 13:21


DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde geniş bir katılımla başlayan çalıştayın açılış programına rektör yardımcıları, fakülte dekanları, sanayi kuruluşu temsilcileri, STK başkanları ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Abdullah Toprak açılış konuşması yaptı. Toprak, mühendislerin hayatın kamera arkası çalışanları olduğunu, çevreye bakıldığında mühendislerin izini her yerde görebileceğimizi söyleyerek, birçok bilimin mühendislik mesleğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. İntörn Mühendislik uygulaması hakkında bilgiler veren Toprak, intörn mühendislik sisteminin diploma öncesi öğrencilerin teoride aldıkları bilgileri pratiğe yansıtmaya adım atmasının sanayi ve üniversite için büyük bir adım olduğunu dile getirdi.


Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı da yaptığı konuşmada ülkenin dünya standartlarında ekonomik güce kavuşturmak için üniversiteler ile işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bilimsel araştırmaların sanayi gücü ile bir arada daha büyük işler için gerekliliğini belirtti.


Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Özekinci de firmaları hakkında bilgi vererek, bölgenin çelik sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.


Son olarak konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu da intörn mühendisliğin son yıllarda Türkiye’de faaliyet gösterdiğini belirterek, Gaziantep Üniversitesinin de öncü olduğu birkaç üniversitede uygulandığını söyledi. İntörn mühendislik uygulayan üniversitelerden mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanlarının daha da arttığını ve aynı zamanda tecrübeli olarak mezun olduklarını belirten Kılıçoğlu, uygulamanın sanayi sektörüne de avantaj sağlayacağını belirtti.


Çalıştaya katkı sunan firmalara plaket takdiminden sonra panele geçildi. Çalıştay, toplamda üç oturumda gerçekleştirilen panel ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç