DÜ’de mezuniyet coşkusu

Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleşen mezuniyet törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski dönem bakanı Mehdi Eker, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Prof. Dr. M. Emin Yılmaz, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, rektör yardımcıları, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Mervenur Seyit, mezun öğrenciler adına yaptığı konuşma ile dinleyenlere seslendi. Zorlu geçen bir sürecin sonunda mezun olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Seyit, eğitim ve öğretim süresince kendilerine desteklerini esirgemeyen ailelerine ve kendilerini bilgi ile donatan tüm hocalarına teşekkür etti. Seyit, 2017-2018 mezunları adına mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Program, DÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin müzik dinletisi ile devam etti. Seslendirilen türküler ile salonda bulunanlar hoşça vakit geçirdi. Rektör Prof. Dr. Talip Gül ise, konuşmasına katılım sağlayan tüm ailelere, öğretim üyelerine teşekkür ederek başladı. Gül, “Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Dicle Üniversitesi 15 fakülte, 4 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 konservatuvar ve 32 araştırma merkezi, 1683 akademik ve 3689 idari personeli ile 32.390 öğrenciye hizmet vermekte” dedi.

Tören, dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ile devam etti. Heyecan, öğrencilerin keplerini havaya fırlatması ile doruğa ulaştı. Program, çekilen halaylarla sona erdi.