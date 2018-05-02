DÜ’de ‘Sanayi Sektörü ile Akademinin Buluşması’ çalıştayı

Dr. Bahar Burtan Doğan, “Bu kapsamda sanayimizi dönüştürebilmek için üniversite-sanayi işbirliği olmazsa olmaz bir konuma yükselmiştir” dedi.

DÜ tarafından, “Diyarbakır Sanayi Sektörü ile Akademinin Buluşması Çalıştayı” gerçekleştirildi. Kongre Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Vali Yardımcısı Mesut Gazi Ambarcı,Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçıvancı, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ferdani Gökder, DÜ Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan, sanayi çevreleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Sanayinin büyümedeki payı azaldı”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan DÜ Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahar Burtan Doğan, sanayide dönüşümün gerekliğini belirterek, “1980’li yıllardan itibaren belirlediğimiz ihracata dayalı büyüme modeliyle belirlediğimiz rekabete açık sistem sayesinde hem sanayimiz hem de ticaret ve iş yerlerine bakış açımız değişmiştir. Ancak son dönemde sanayimizin büyüme içerisindeki payı giderek azalmıştır. Rekabet küreselleşirken birçok sektörde eskinin kar marjları ortadan kalkmış, ‘ne üretsem satarım’ dönemi geride kalmıştır. Zaten kıt olan enerji kaynaklarımızı sanayimizin daha fazla katma değer üretebileceği alanlara tahsis etmek durumundayız. Globalleşen dünyada sanayi payını korumanın ve sanayisizleşme sürecine düşmemenin yolu niteliği arttırmaktan, ileri teknolojiye, yüksek katma değer üretimine dayalı, dışa bağımlı olmayan sanayileşmekten geçmektedir. Bu kapsamda sanayimizi dönüştürebilmek için üniversite sanayi işbirliği olmazsa olmaz bir konuma yükselmiştir. Üretim zincirinde yer alan araştırma geliştirme, test etme, üretme, iyileştirme adımlarının zamanında, gerektiği biçimde planlanması, uygulanması beraberinde ekonomik büyümeyi, toplumsal kalkınmayı da getirmektedir. Üretim yaparak, yaratıcılık ve icat çıkarma yeteneğini kullanabilmeyi başarabilen toplumlar özellikle endüstri standartlarını arttıracaklardır. Sanayi üniversite işbirliğini geliştirmek için tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçladığımız bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyarız. Ülkemizin, bölgemizin, şehrimizin kalkınması için yeni yol haritaların ve projeksiyonların ortaya konulmasına vesile olmasını dilerim” dedi.

“Üretim teknolojimizi kesinlikle arttırmamız lazım”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçıvancı ise, sanayinin dönüşümü için atılan adımları anlattı. Bahçıvancı, şunları söyledi: “Ülkemizde kamu-üniversite-sanayi ve paydaşlar arasındaki sinerjiyi arttırmak, ulusal inovasyon sisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilmek, ileri teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak temel amacımızdır. Sanayicinin kalifiye eleman istihdamı ihtiyacını karşılanması, finansmana erişimi, pazar sorunun çözümü ve üretim teknolojisini yükseltmek ve AR-GE çalışmalarına yönlendirmek için kamu-sanayi-üniversite işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu buluşmaların buna bir katkı sunacağı kanaatindeyim. Bizim 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için ve bu hedefler içerisinde belki merkezi otorite tarafından belirlenen ilk 10 büyük ekonomi içerisine girmek ve 500 milyarlık bir ihracat hedefine ulaşabilmemiz için üretim teknolojimizi kesinlikle arttırmamız lazım. Şuanda Türkiye’deki sanayi altyapısı olarak genellikle düşük ve orta seviye teknoloji kullanılmaktadır. Bizim ihracattaki payımızın kesinlikle AR-GE ve inovasyona yönelik olması lazım. Aksi takdirde ulusal veya uluslararası düzeyde rekabet etme şansımız bulunmamaktadır.”