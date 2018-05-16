DÜ’de Spor Şöleni tamamlandı

“Kazan, kaybet yok, dostluk var” sloganıyla düzenlenen şölende 8 branşta 480 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

DÜ Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu tarafından ilk kez düzenlenen spor şöleni tamamlandı. “Kazan, kaybet yok, dostluk var” sloganıyla eğitmenlerin ve öğrencilerin organize ettiği spor şöleninde, Survivor yarışmaları da düzenlendi. 8 branşta düzenlenen spor şölenine toplam 480 öğrenci katılım gösterdi. Bazı öğrencilerin hem sporcu hem de hakem olarak görev aldığı etkinliklerde, 600 öğrenciye tişört dağıtıldı.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdür Yardımcılarından Zafer İpekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BESYO öğrencilerinin sporla ilgisinin muhteşem olduğunu ve şölene katılan ekiplerin centilmence mücadele ettiğini söyledi. İpekçi, “Üniversitemizde spor havası olması ve gençlerin eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor. Biz Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak müdürümüz, bölüm başkanlarımız, hepimiz bu güzelliğin en iyi olabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Arıca Survivor gibi bir organizasyonda bu sefer ilk defa yapıyoruz. Tüm branşlarda öğrencilerimiz centilmence maçlarını yaptığı için biz de çok büyük zevk alıyoruz. Her yıl bu organizasyonumuzu biraz daha ileriye götürüp daha da geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Kazan, kaybet yok, dostluk var”

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdür Yardımcılarından İsmail Zübari de bu yıl farklı bir yapılanmaya gittiklerini kaydetti. Zübari, BESYO Spor Şenlikleri adı altında bütün öğrencilerin katılacağı bir etkinlik olmasını düşündüklerini ifade etti. İçinde hemen hemen bütün spor branşlarının yer aldığı ve Güneydoğu’da ilk defa Survivor’un üniversitede düzenlenen etkinliğin coşkulu bir şekilde geçtiğini vurgu yapan Zübari, “Dicle BESYO Survivor diye spor şenliği düzenledik. Güneydoğu’da ilk olan bir etkinlik. Önümüzdeki yıllarda da bunu geleneksel hale getirip tüm üniversitemize yaymayı düşünüyoruz. Bu da sadece sporun yarışmacı, rekabetçi yönünü değil aynı zamanda dostluğun ve kardeşliğin daha ön planda olmasını hedef alıyoruz. Esas amacımız da o. Sloganımız ‘Kazan, kaybet yok, dostluk var” şeklinde konuştu.

480 öğrenci katılım gösterdi

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölüm Başkanı Nihat Mızrak ise ilk kez düzenledikleri spor şölenlerinin çok görkemli geçtiğini belirtti. Mızrak, şöyle devam etti:

“Okulumuzda 826 öğrencimiz var. 826 öğrencimizin 600 şuanda BESYO’nun hazırlamış olduğu spor şenliği tişörtünü giymiş durumda. Voleybol, basketbol, futsal, hentbol, bisiklet, oryantilik, bütün tüm bu branşlarda bugün finaller oynanıyor müthiş bir katılım var müthiş bir heyecan var. Bir yılın yorgunluğunu şu anda öğrencilerimiz gidermiş durumda. Bunu biz geleneksel hale getireceğiz inşallah. 8 branşta etkinliğimiz var ve katılımcı sayımız 480 öğrencidir.”

Spor şöleninde yer alan Dicle Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Kardelen İçen, “Yüksekokulumuzda ilk defa yapılan bir şölen. Öğrencilerin kaynaşması açısından ve birlik, beraberlik için çok güzel bir şölen oldu. Eğlendik, öğrendik. Güzel anlar yaşadık. Öğrenciler bazen hakem oldu, bazen de öğrenciler antrenör oldu. Her şey güzel geçti” diye konuştu.

DÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Vesile Kurt da, etkinliğin çok güzel geçtiğini söyledi. Kurt, “Hem üniversite öğrencisiyiz hem voleybol hakemiyiz hem de şenliklere katılan sporcular arasında yer alıyoruz. Güzel bir şey oldu bizim için. Güzel bir atmosfer” dedi.