DÜ'de uyuşturucu ile mücadele konferansı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu'nda ‘Uyuşturucu ile Mücadele Noktasında Yapılan Yasal Düzenlemeler' başlıklı konferans verildi.

Konferansa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin Kolaç, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta açılış konuşmasını yapan Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün, etkinliğin öğrencilerin eğitim, öğretim ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan avukat Cevdet Nasıranlı ise, uyuşturucu madde, başlama sebepleri, kişiler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Nasıranlı, hükümet tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sayesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik caydırıcı nitelikte ek yaptırımların getirildiğini ve cezaların önemli ölçüde artırıldığını kaydetti. Konferansın son bölümünde, uyuşturucu bağımlılarının içine düştüğü çaresizliği ve yaşadığı sorunların anlatıldığı kısa bir sunum izletildi.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün tarafından Cevdet Nasıranlı'ya bir teşekkür plaketi sunulmasıyla etkinlik sona erdi.