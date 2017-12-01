DÜ’de ‘Veterinerlikte interaktif olgu’ tartışmaları

Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen panele Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Necati Gönç, Et ve Süt Kurumu Müdürü Hamdullah Güven, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ketani’nin açılış konuşması ile başlayan panelde iç hastalıklarında olgu tartışmaları ile Türkiye’de Veteriner Cerrahinin Dünü ve Bugünü, günümüzde PET Klinisyenliği konuları irdelendi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ ve Prof. Dr. Zeki Yılmaz, “Zorlayan Renal,hepatik ve kardiyolojik olgular” konusunda sunum yaptı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi ve Klinisyen Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Suphi Erdem Acar, “Ülkemizde Veteriner Cerrahinin Dünü ve Bugünü” ve son olarak da “günümüzde PET Klinisyenliği” konu başlığı ile Veteriner Hekim Tarık Akan birer sunum yaptı.