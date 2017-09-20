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20 Eylül 2017 11:30

DÜ’de yemin töreni heyecanı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi 2016-2017 birinci sınıf öğrencileri için geleneksel olarak düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni” gerçekleştirildi.

DÜ’de yemin töreni heyecanı

20 Eylül 2017 11:30


Kalp Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleşen törene Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysi Akpolat, öğretim üyeleri, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysi Akpolat, “Fakültemiz köklü geçmişi deneyimli ve kaliteli kadrosu ile akreditasyon hedefine hızla ilerleyen tıp eğitimi ve kalite ve akreditasyon programlarına entegrasyonu yapılan hastanesi ile sizler için iyi bir eğitim yuvasıdır. Fakültemizi seçtiğinize pişman olmayacak iyi bir eğitim alacaksınız” dedi.


Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ise, konuşmasında 6 yıllık eğitim sürecinde öğrencilere başarılar dileyerek, şimdiden geleceğin en popüler tıp doktoru öğretim üyeleri ve hocaları olacaklarını belirtti. Açılış dersi konuşmasını ise Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi Oto yaptı. Konuşmaların ardından “Önlük Giyme Törenine” geçildi. Öğrenciler sahneye davet edilerek önlükleri giydirildi. Töreninin ardından hekim adayı öğrenciler Prof. Dr. Remzi Oto ile mesleğe ilk adım yeminlerini etti.




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