DÜ’den organik tavuk yatırımcılarına bilimsel eğitim

Diyarbakır’da Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (DÜBAP) tarafından desteklenen “Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından 27-29 Kasım tarihleri arasında Organik tavukçuluk yapmak isteyenlere uygulamalı eğitim verilecek.

“Bilimsel olarak anlatacağız”

DÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı ve proje koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Denli, üç günlük eğitimde organik tavukçuluk işine yatırım yapmak isteyenlere, bu işi bilimsel olarak anlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Nasıl bir yatırım yapması gerekiyor. Hayvan alımını yaparken ırk seçimini nasıl yapması gerekiyor. Nasıl bir yetiştirme sistemi uygulaması gerekiyor. Bunların hepsini bilimsel mevzuata uygun kriterler şeklinde kursiyerlerimize birebir anlatacağız. Bölgemizde hayvancılık alanında maalesef yanlış ve bilinçsiz yatırımlar birçok tesisin boş kalmasına neden olmuş organik tavukçuluğu bütün detaylarıyla kursiyerlerimize anlatacağız ve inanıyorum ki bu kurstan sonra kursiyerlerimiz bu işi yaptıklarında daha karlı bir yatırım yapabilme şansına sahip olacak. Proje kapsamında organik etlik tavuk yetiştiriciliği pilot uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla 2 bin 500 tavuk kapasiteli bir üretim kümesi kurduk. Burada kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz.”