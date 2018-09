Dünya Beşten Büyüktür Eğitim Kültür ve Yardım Derneği kuruldu

Merkezi Ankara'da bulunan 81 il, ilçeler ve dünyanın birçok yerinde temsilcilikleri açılacak olan ‘Dünya Beşten Büyüktür Eğitim Kültür ve Yardım Derneği' faaliyetlere başladı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, geçici olarak dernek başkanlığını yaptığı Dünya Beşten Büyüktür Eğitim Kültür ve Yardım Derneği 19 Eylül itibariyle faaliyetine başladı. Derneğin kuruluşunun Birleşmiş Milletler 73. genel kurulunun toplanma zamanına denk gelmesinin daha anlamlı ve manidar olduğunu söyleyen Sözen, “Derneğimizin kuruluş amaçlarının başında dünyanın sadece ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya'dan ibaret olmadığını, dünyadaki diğer ülkelerinde bu beş ülke gibi dünyanın yönetilmesinde, dünyadaki insanları ilgilendiren konulardaki kararlarda söz hakkına sahip olunması gerektiğini savunur. Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin BM'yi etkisiz hale getirmesinin kabul edilemez olduğunu savunur. Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin bütün dünyadaki mazlum ve mağdur hakların uğradığı haksızlığa ve zulme karşı tepkisini dile getirir ve bu tepkinin yaygınlaşması için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yapar. Kamuoyunu bu amaçlar doğrultusunda yönlendirerek ve bu amaçlar doğrultusunda yayınlar, eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler yapar. Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaç için kurulmuş sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak ortak çalışmalarda bulunur. Dünya 5'ten büyüktür fikrini savunan ülkeler ve onların liderleri ile iş birliği yapar ve bu konuda yapılan çalışmalara katılır. Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç olan mazlum ve mağdur Müslümanlara yardım eder ve onların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yardım faaliyetleri düzenlemek amacı güder. Gelir adaletsizliğinin olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Dünyada milyonlarca insanın açlıktan ölümle karşı karşıya kaldığı bir ortamda, milyonlarca insanın obezite ile mücadele ettiğini görüyoruz. Dünyada daha adil ve kapsamlı gelir dağılımının olması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu anlamda kamuoyunu bilgilendirmek derneğimizin amaçları arasındadır” dedi.

”Derneğimizin ismi bize ilham kaynağı olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her platformda ‘Dünya Beşten Büyüktür' demesinin derneğin çalışmalarında ilham kaynağı olacağını aktaran Sözen, “Çalışmalarımızda bize güç verecektir. Derneğimiz bu kapsamda Cumhurbaşkanımıza her türlü manevi desteği vermeye hazırdır. Dernek olarak her ortamda birleşmiş milletlerin beş daimi üyesinin liderlerinin gözünün içine bakarak ‘Dünya Beşten Büyüktür' dediği için Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için ülke olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Allah böyle bir lideri ülkemizin milletimizin başından eksik etmesin. Dernek olarak her zaman her çalışmamızda Cumhurbaşkanımızı kendimize örnek alacak ve onun amaç ve idealleri doğrultusunda hareket edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bütün il, ilçe ve yurt dışı temsilciliklerimizi kurduktan sonra derneğimizin amaç ve çalışmalarını kamuoyuna açıklayacak geniş kapsamlı bir organizasyon yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.