Huzur ortamının sağlanması ile turistlerin gezmeye geldiği alanda üretime geçen Yolagelen’in tek isteği alacağı destekle kovan sayısını arttırıp üretimini yükseltmek.

57 yaşındaki Yolagelen, ömrünün neredeyse yarısından fazlasını arıcılık yaparak geçirdi. 1986 yılında başladığı arıcılık işinde, 32 yılı geride bırakan Yolagelen, Türkiye’nin farklı noktalarında arı üretti. İki yıl önce terör örgütü mensupları tarafından yaşanmaz hale getirilen Sur’dan çıkıp Adana’ya geçen Yolagelen, terörün kökünün kazınıp huzur ortamının sağlanması ile tekrar Diyarbakır’ın yolunu tuttu. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne aldığı Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri ve tarihi On Gözlü Köprünün hemen yanına bir baraka yerleştiren Yolagelen, kamyonla taşıdığı 500 kovanını buraya yerleştirdi. İki haftada bir geldiği bölgede, arılarını kontrol edip besleyen Yolagelen’in en büyük arzusu, alacağı destekle kovan sayısını arttırıp üretimini yükseltmek.

Terör köylerini harabeye çevirdi

Arıcılık geçmişi ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yolagelen, 1986 yılından beri bu işi yaptığını söyledi. Arıcılık yapmadan önce köylerde hayvancılık yaptığını kaydeden Yolagelen, “Terör nedeni ile bütün köyler harap oldu. Biz de bu işin peşine düştük. Şu anda kış aylarına girdik, bir iki haftada bir gelip gözden geçiriyoruz. Zamanı geldi mi, eğer burada kalırsak, şubat ayından sonra devamlı burada olmamız gerekiyor. Bakımlarını yapıyoruz, yiyeceklerini veriyoruz, ne gerekirse onu yapıyoruz” dedi.

“Sahte bal ile orijinal balı vatandaşlar ayırt edemez”

Sahte bal ile orijinal balı ayırt etmenin çok zor olduğuna dikkat çeken Yolagelen, “Bir profesör canlı yayında bir deney yaptı. İzleyiciler orijinal bal ile sahte balı ayırt edemedi. 1 teneke balı 6 teneke glikoza döküp karıştırıyorlar. Çin’den gelen bal parfümünü serpiyorlar kovalara bal kokusu gelsin diye. 4 kilogramı 20 liraya satıyorlar. Biz kilogramını 20 liraya satamazken onlar 4 kilogramını 20 liraya satıyorlar. Şu an testler yapılabilir orijinal balı ortaya çıkarmak için, fakat normal arıcılıkla uğraşmayan insanlar balın orijinal olup olmadığını anlayamaz esnaflar anlar. 400-500 arasında kovanım var. Belli olmamakla birlikte ortalama 4 kovandan 1 teneke bal alabiliyoruz. Sonbahar aylarında geliyoruz buraya. İki sene boyunca çatışmalı ortam nedeni ile Diyarbakır’dan ayrılmıştık, çatışmalı ortamdan önce buradaydık. 2 sene başka yerlerde yapmaya çalıştık. Bu sene çok şükür bir sıkıntı yok. Kışın hava sert geçerse Adana’ya gitmek zorundayız ama hava normal olsa burada kalacağız” diye konuştu.