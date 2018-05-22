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22 Mayıs 2018 16:51

Dünya Süt Günü’nde vatandaşlara sütlaç dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Mayıs Dünya Süt Günü nedeniyle Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bin 500 kişiye sütlaç dağıttı.

Dünya Süt Günü’nde vatandaşlara sütlaç dağıtıldı

22 Mayıs 2018 16:51


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 21 Mayıs’ta kutlanan Dünya Süt Günü dolayısıyla süt ve süt ürünlerinin tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla sütlaç etkinliği düzenledi. Sütlaç dağıtımı için Şeyh Sait Meydanı’nda ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kurulan iki stantta Büyükşehir Belediyesi personelleri bin 500 kişiye, sütlaç dağıttı. Sütlaç ikramına yoğun ilgi gösteren yurttaşlar, sütlaçları kısa sürede tüketti.


Kurulan stantta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personelleri hazırladığı “21 Mayıs Dünya Süt Günü” ve “Beyaz Bayrak” uygulamasını tanıtan broşürler dağıtıldı. 21 Mayıs Dünya Süt Günü broşürlerinin içinde “anne ve pastörize sütünün insan yaşamında önemi, sütün yağı, proteini, vitamini ve yapısı, işlenmiş sütün alımında ve tüketimi” konuları yer alırken, Beyaz Bayrak broşürlerinin içinde ise Beyaz Bayrak’ın kullanım amacını anlatan bilgilendirmeler yer aldı.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılan sütlaçları alan vatandaşlar, Şeyh Sait Meydanı’nda ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kurulan iftar çadırlarında iftarlarını açtı.




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