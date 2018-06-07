Düşünür Koleji 11’inci kampüsünü Diyarbakır’da açacak

Okul inşaatını tamamlayan ve 1 Temmuz 2018 itibariyle tanıtım bürosundan kampus binasına taşınarak öğrenci kayıtlarını kampüs binasında almaya devam edecek olan Düşünür Koleji etkinlik yapmaya devam ediyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü komutanlığı içerisinde bulunan “Cennet Park’ta” Düşünür Koleji katkılarıyla 3 gün boyunca şenlik düzenlendi. Şişme parkurlar, palyaçolar ve müzik eşliğinde birbirinden eğlenceli yarışmalar ile çocuklar unutulmaz günler geçirdi. Yapılan şenliğe Düşünür Koleji görevli eğitimciler katılarak ailelere okul hakkında bilgilerde verdi.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü komutanlığında başlayan şenlik Doğu ve Güneydoğunun en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan-Karavil Park’taki etkinlikler ile devam etti. İlk hafta Cumartesi-Pazar günü Diyarbakır’da bir ilk olan topaç boyama atölyesi ile başlayan etkinlik Düşünür Koleji katkılarıyla il dışından getirtilen İlizyon Simbat’ın gösterileriyle renklendi, birbirinden farklı ilizyon gösterileri çocukların büyük ilgisini topladı.

İkinci hafta yine Ceylan-Karavil Park Alışveriş merkezinde cumartesi-Pazar gerçekleştirilen etkinlikte “Kendi Emojini Yarat” atölyesi açıldı. Kolejin anaokulu öğretmenlerinin çocuklara eşlik ettiği atölyede çocuklar birbirinden eğlenceli emojiler tasarladı. Etkinlik kolejin katkılarıyla İstanbul’dan gelen ünlü mentalist Olcay Kutluca’nın ilizyon gösterileriyle devam etti. Zihin okuyabilen, masa uçurabilen ünlü mentalist izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Alışveriş merkezinde yapılan etkinliklerde, çocukları ile birlikte gelen ailelere kaligrafi yazısı ile isimlerine özel yazılan tasarımlar hediye edildi. Etkinliklere katılan çocuklara da palyaçolar tarafından ücretsiz yüz boyaması yapıldı. Kolejin Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Ahmet Özmen Düşünür Kolejleri, Diyarbakır Kampüsü’nün kolejlerinin 11’inci kampüsü olduğunu söyleyerek, Düşünür Eğitim Sistemini (DES) anlattı. Özmen, DES’in öğrenciyi tanımayla başladığını belirterek, sağ beyin ve sol beyin ayrımı üzerinden öğrenciyi tanımaya dikkat çekerek her öğrencinin parmak izi gibi farklı olduğunu ve her öğrencinin öğrenme stillerinin farklı olduğunu bunu “Görsel, işitsel ve Kinestetik” olarak üçe ayrıldığını ifade etti.

Öğrenciyi tanıdıktan sonra Düşünür Öğretmen Gelişim Akademisi’nde (DÖGA) vermiş oldukları bu tip eğitimlerle öğrenciye hangi metotlarla nasıl yaklaşılacağı üzerinden bilgi ve beceri odaklı öğrenmeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Özmen, “En sonda da bir ölçme değerlendirme yapıyoruz. Bu ölçme ve değerlendirme sonunda çocuk başarılı olmuşsa hedefe ulaşılmış demektir. Eğer yeterli başarı sağlanamadıysa da bütün bu süreçleri tekrar gözden geçirip öğrenci için doğru yolun hangisi olduğunu saptamaya çalışıyoruz” dedi.