(Düzeltme) Metrelerce yükseklikteki surlardan düşen baba ve oğlunun durumu ağır

Diyarbakır'da çıkılması yasak olan tarihi surlara çıkan baba ve oğlu, metrelerce yüksekten düşerek ağır yaralandı. Kazaya rağmen bazı vatandaşlar surlara çıkmaya devam etti.

Olay, tarihi Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazreti Süleyman Camii'ni ziyarete gelen S.Ç., 2 yaşındaki oğlu Y.İ.Ç. ile birlikte çıkılması yasak olan tarihi surlara çıktı. Surlarda dengesini kaybeden baba ve oğlu, metrelerce yüksekteki surlardan düşerek sert zemine çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan baba ve oğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya rağmen bazı vatandaşların yine surlara çıktığı görüldü.