Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 13:15

(Düzeltme) Yatalak hastalara ücretsiz hasta yatağı dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaların bakımlarının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatakları dağıtmaya başladı.

(Düzeltme) Yatalak hastalara ücretsiz hasta yatağı dağıtıldı

14 Nisan 2017 13:15

Şimdiye kadar 45 aileye hasta yatağı dağıtırken, ihtiyaç sahibi tüm ailelere yatak dağıtılması için de çalışma yapılıyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışma kapsamında evde sağlık hizmeti alan, bakıma muhtaç yatalak hastalara yardım ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar, kent genelinde tespit ettikleri yatalak hastalara ev şartlarında daha iyi bir bakım yapılması için tam fonksiyonlu hasta yatağı yardımı yapmaya başladı. Şu ana kadar tespit edilen 45 aileye hasta yatağı veren Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere yatak dağıtılması için de çalışmalarını sürdürüyor.


Yapılan yatak yardımının çok önemli olduğunu ve hastalarına bakım yaparken kolaylık sağladığını belirten hasta yakınları, çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:54
  • Güneş :05:37
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:12
  • Akşam :19:02
  • Yatsı :20:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!