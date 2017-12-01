Ebru Yaşar’ın eşinden örnek davranış

Duru ailesinin ev temizliği ve boyası yapıldıktan sonra halıdan mobilyaya, sobadan beyaz eşyaya tüm ev eşyaları alındı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşanan Duru ailesine şarkıcı Ebru Yaşar’ın işadamı eşi Necat Gülseven sahip çıktı. 3 çocuklu Ahmet (36) ve Şükriye (37) Duru çifti yaklaşık 4 yıl önce Aydın’da yaşadıkları sırada tren kazasında 5 aylık çocuklarını kaybetti. Kaza sonrası hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan anne Şükriye, çocuğunu kaybetmenin travmasını atlatamadı. Bunun üzerine inşaat ustası baba Ahmet, eşinin travmayı atlatmasına yardımcı olur düşüncesiyle, kayınbabasının bulunduğu Bismil’e taşındı. Zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan çift ellerinde avuçlarında olan her şeyi kaybetti.

Ulutürk Mahallesi’nde derme çatma bir evde yaşamaya çalışan aile, kıt kanaat geçinmeye çalıştı. Bismil Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve Belediye aileye ulaşarak, evlerini onardı ve yeniden boyadı. Ailenin durumunu öğrenen Ebru Yaşar’ın eşi hayırsever işadamı Necat Gülseven de beyaz eşyadan mobilyaya, halıdan sobaya kadar ailenin tüm ev ihtiyaçlarını karşıladı.

Kendilerine yardım eden ve yardımlara katkı sunan herkese minnettar olduklarını dile getiren Ahmet Duru, “Aydın’da 2013 yılında bir tren kazası geçirdik. Kazadan sonra eşim sakat kaldı ve psikolojisi bozuldu. 5 aylık bebeğimizi de kaybettik. Kazadan sonra eşimin psikolojisi düzelmedi. Bunun üzerine belki ailesinin yanında psikolojisi düzelir diye Bismil’e geldik. Eşimin durumu daha kötüye gitti. İnşaatlarda bazen iş bulunca çalışıyorum ama eşim bu halde olduğu için iş bulsam bile çalışamıyorum. Yardım eden başta Kaymakam Turgay Güleç’e, kurumlara ve durumu haber veren çocuklarımın öğretmenine teşekkür ederim. Bu yardımda bulunan her kim varsa sonsuz teşekkür ederim” dedi.

“Ev oturulacak halde değildi”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) çerçevesinde aileye ulaştıklarını belirten İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Ekin, “Duru ailesinin durumunu ve çocuklarının halini görünce ‘aile için ne yapabilir, nasıl destekleriz’ diye düşünürken ilgili kurumlarla irtibata geçtik. Bismil Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile irtibata geçtik. Ev yaşanılabilecek durumda değildi. Aileye acilen ev eşyası alınması gerekiyordu ve evin elden geçirilmesi gerekiyordu. Belediyeden temizlik hizmeti istedik. Onlar da evin boya badanasını ve temizliğini üstlendiler. Bunun ardından aileyi sağlık kontrolünden geçirdik. Şükran hanım tren kazasından dolayı engelli hale geldiğinden dolayı ona heyet raporu almak için başvuruda bulunduk. Heyet raporunu aldıktan sonra babayı da bakıcı yapıp aileyi bu şekilde desteklemeye çalışacağız. Eşya adına evde hiçbir şey yoktu. Ne tabak, çanak, ne beyaz eşya olsun hiçbir şey yoktu. İnsan yaşayabilecek bir durumda değildi. Yaptıkları yardımlardan dolayı Necat Gülseven’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aileye beyaz eşya, mobilya olsun tencere, tava ve bulaşık olsun her şeyi karşıladı. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.