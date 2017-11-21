Ebru Yaşar’ın ismi eşinin memleketinde yaşatılacak

Okula Ebru Yaşar’ın isminin verileceği belirtildi.

Eğitime destek vermek maksadıyla hazırlanan protokolde, hayırsever işadamı Necat Gülseven tarafından Bismil ilçe merkezinde 4,5 dönüm arsa üzerine, 8 derslikli, 240 öğrenci mevcutlu, Milli Eğitim Bakanlığının uygun tip projeli ortaokul binası bağışçı Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. tarafından tüm yapım maliyetlerinin karşılanması imza altına alındı. Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar’ın isminin yaşatılacağı okulun 2 milyon 500 bin liraya mal olacağı bildirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan protokol imza törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, hayırsever iş adamı Necat Gülseven, Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı Vekili ve Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak katıldı.

"Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar’ı ortaya koydukları bu iradenin takdir edilmesi gerekiyor"

Okul protokolünde bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, hayırsever işadamı Necat Gülseven ve eşi Ebru Yaşar’ın ortaya koydukları bu iradenin takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, “İlimiz Bismil ilçesinin yetiştirdiği değerli kardeşim iş adamı Necat Gülseven Bey ile beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kendisi İstanbul’da ticari hayatını sürdüren, bu anlamda önemli girişimleri, Türkiye çaplı yayın yapan medya, televizyon ve gazeteleri olan ama memleketine olan vefasını, ilgisini, şüphesiz her daim hem yaşatan hem de bu noktada sorumluluklarına dönüt katkı koyan bir değerli hemşehrimiz. Bugün de Necat bey, doğduğu ve halen de gerek kardeşi gerek ailesinin yaşadığı güzel Bismil’de bir eğitim yatırımını kazandırmak ve eğitim anlamında bir ortaokulu Bismil’e imza ederek hediye etmek noktasında bir irade ile karşımızda. Eğitime yüzde yüz destek çerçevesinde nesillere, gençlere ve geleceğimize dönük, bu büyük yatırım için katkılarından dolayı değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisi ve değerli eşi Ebru hanımla birlikte ortaya koydukları bu iradenin takdir edilmesi gerektiğinin altını çiziyorum. İnşallah adı ile yaşayacak kendilerinin bu okulda nice başarılı gençlerimizin, evlatlarımızın, yetişmesini, bu okuldan sonra eğitim hayatında nice başarılara doğru kendileri geçerken okulun hayırseverleri ile alınacaklarının da özellikle bilmesini istiyorum. Eğitim en temel ve en değerli kavramımız. İnsanı merkeze alan, insanı ve insana bağlı olan toplumu değiştirmeyi amaçlayan, bizi biz yapan milli, manevi ve tüm değerleri aktardığımız en önemli hizmet alanımızdır. Şüphesiz eğitimde fiziki altyapı önemlidir. Çağdaş, iddialı ve her türlü teknolojik donanımla buluşmuş okullarımızda çocuklarımızın öz güvenli, kararlı, bilgili yetişmelerini sağlamak da Türk milli eğitiminde temel amacımız. Bu noktada eğitimde yüzde 100 destek seferberliğinde o günden bugüne çok okullarımız, çok eğitim yatırımlarımız kazandırıldı” dedi.

“Vali olarak bu anlamda Diyarbakır’da yaptığım ilk protokol”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, vali olarak bu anlamda yaptığı ilk protokol olduğu için bu işi önemsediğini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Benim Diyarbakır Valisi olarak bu anlamda yaptığım ilk protokol olarak da bu protokolün apayrı bir anlamı var. İnşallah bugün imzalayacağımız protokolle, Necat bey kardeşimizin üzerinden Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat Anonim Şirketi olarak Bismil’e 12 derslikli bir ortaokulu kazandırıyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin, inşallah en kısa zamanda güzel bir törenle temelini atıp, önümüzdeki eğitim yılında da zaten kendileri de önemli bir inşaat yatırımcısı ve grubu olarak firması en kısa zamanda çok kaliteli, çok nitelikli ve güzel bir okulla 2018-2019 eğitim yılında Bismil’e, Diyarbakır ve Türk milli eğitimine kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin ve inşallah en kısa zamanda da hizmete de sokarak öğrencilerimizle buluşmayı nasip etsin diyorum. Tekrar sevgili kardeşimi, değerli eşini ve ailesini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Protokol imzalama töreni, Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, iş adamı Necat Gülseven ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’ın imzasının ardından sona erdi.

Hayırsever işadamı Necat Gülseven ise memleketi Bismil’de yapacakları okula eşi ünlü şarkıcı Ebru Yaşar’ın ismini vereceklerini söyledi. Eşinin ismini memleketinde yaşatacağını belirten Gülseven, bu okulu yapma fikrini eşi Ebru Yaşar ile birlikte aldıklarını dile getirdi.